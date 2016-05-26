Додано: Нед 10 лют, 2019 23:47

J

я тоже в банках без ИБ беру выписку по счёту, мне так спокойней...

понятно что выписку при желании работник-мошенник может сделать вручную, но это хлопотней для него(по валютным вкладам в выписке часто и гривневый эквивалент отображается) и по таким клиентам ему проще заносить данные в базу данных банка, чем каждый раз править ручками выписку(у него же и другая работа есть)...

короче брать выписки или нет каждый решает сам...

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