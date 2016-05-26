Важче з номером рахунку якого не існує але який в договорі стирчить..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:02
Важче з номером рахунку якого не існує але який в договорі стирчить..
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:34
вот оттуда его и перепишут
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:47
J
я тоже в банках без ИБ беру выписку по счёту, мне так спокойней...
понятно что выписку при желании работник-мошенник может сделать вручную, но это хлопотней для него(по валютным вкладам в выписке часто и гривневый эквивалент отображается) и по таким клиентам ему проще заносить данные в базу данных банка, чем каждый раз править ручками выписку(у него же и другая работа есть)...
короче брать выписки или нет каждый решает сам...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:48
Re: Місто Банк
Завтра по работе буду в Краматорске. Узнаю что и как там в банке...
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