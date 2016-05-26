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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:02

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:

Для цього потрібно тривалий час.

делаете шаблон в текстовом редакторе и потом туда только вписываете дату\фамилию\сумму

Важче з номером рахунку якого не існує але який в договорі стирчить..
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:34

  Квесторе_поверніться написав:Важче з номером рахунку якого не існує але який в договорі стирчить..

вот оттуда его и перепишут
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:47

J
я тоже в банках без ИБ беру выписку по счёту, мне так спокойней...
понятно что выписку при желании работник-мошенник может сделать вручную, но это хлопотней для него(по валютным вкладам в выписке часто и гривневый эквивалент отображается) и по таким клиентам ему проще заносить данные в базу данных банка, чем каждый раз править ручками выписку(у него же и другая работа есть)...
короче брать выписки или нет каждый решает сам...
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:48

Re: Місто Банк

Завтра по работе буду в Краматорске. Узнаю что и как там в банке...
логан1919
 
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