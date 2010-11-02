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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:53

  kreuz написав:Раздуплился Мисто. Выплатили % сразу по всем вкладам за два месяца, всего 20 коп недоплатив. Уж не знаю, испугались ли заяв или ещё чего, но других мер я предпринять не успел. Таким же пострадавшим рекомендую активнее напоминать о себе, не останавливаться короче, поскольку по моим наблюдениям это решение исключительно в Одессе принимают, что и кому когда выплатить. Репутацией они не дорожат, но публичного порицания могут опасаться, ведь сейчас у нас всё так работает, включая НБУ. Боюсь оказаться прав, но по-моему это одно из основных достижений Майдана.

Так что моя стратегия на случай дальнейшего упорствования банка такова:
1) заява с требованием о выплате;
2) 30 дней и жалоба в НБУ со ссылкой на заяву;
3) депутатский запрос, СМИ, отзыв на Минфине;
4) вероятно судебная тяжба...

И вопрос: для выплаты % на карту у всех есть доп соглашения к депозитам?

Докази в студію. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:34

Всегда получал наличными, карты нет.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:36

  sergio_bender написав:Всегда получал наличными, карты нет.

В відділенні були?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:00

  kreuz написав:И вопрос: для выплаты % на карту у всех есть доп соглашения к депозитам?

Скорее всего, у всех, т.к. по умолчанию проценты выплачиваются только через кассу в отделении.
При открытии карты для получения процентов оформляется куча каких-то бумажек.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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