kreuz написав:Раздуплился Мисто. Выплатили % сразу по всем вкладам за два месяца, всего 20 коп недоплатив. Уж не знаю, испугались ли заяв или ещё чего, но других мер я предпринять не успел. Таким же пострадавшим рекомендую активнее напоминать о себе, не останавливаться короче, поскольку по моим наблюдениям это решение исключительно в Одессе принимают, что и кому когда выплатить. Репутацией они не дорожат, но публичного порицания могут опасаться, ведь сейчас у нас всё так работает, включая НБУ. Боюсь оказаться прав, но по-моему это одно из основных достижений Майдана.
Так что моя стратегия на случай дальнейшего упорствования банка такова: 1) заява с требованием о выплате; 2) 30 дней и жалоба в НБУ со ссылкой на заяву; 3) депутатский запрос, СМИ, отзыв на Минфине; 4) вероятно судебная тяжба...
И вопрос: для выплаты % на карту у всех есть доп соглашения к депозитам?
Докази в студію.
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sergio_bender написав:Всегда получал наличными, карты нет.
В відділенні були?
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kreuz написав:вход/выход на/с карты прошёл без квитанций.
Це яким макаром без квитанцій? Банкомат видає квитанції...каса видає в обовязковому порядку.
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