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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:32
Авжеж. Хочете таку квитаху побачити? Потім будете вимагати доказів, що це з карти Місто? Та і що я маю доводити? Хто має подібні проблеми, може скористатися моїм досвідом, а хто не має, може хоч трохи пильніше придивлятися до того, що і з ким підписує.
Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає? А без цих угод перекази мають сумнівний юридичний ґрунт...
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kreuz
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:53
kreuz написав:
Авжеж. Хочете таку квитаху побачити? Потім будете вимагати доказів, що це з карти Місто? Та і що я маю доводити? Хто має подібні проблеми, може скористатися моїм досвідом, а хто не має, може хоч трохи пильніше придивлятися до того, що і з ким підписує.
Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає? А без цих угод перекази мають сумнівний юридичний ґрунт...
Чекаю підтвердження інфо від інших клієнтів з Краматорська...тоді.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Пон 18 лют, 2019 08:43
kreuz
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