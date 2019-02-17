RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:32

Re: Місто Банк

Авжеж. Хочете таку квитаху побачити? Потім будете вимагати доказів, що це з карти Місто? Та і що я маю доводити? Хто має подібні проблеми, може скористатися моїм досвідом, а хто не має, може хоч трохи пильніше придивлятися до того, що і з ким підписує.

Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає? А без цих угод перекази мають сумнівний юридичний ґрунт...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:53

  kreuz написав:Авжеж. Хочете таку квитаху побачити? Потім будете вимагати доказів, що це з карти Місто? Та і що я маю доводити? Хто має подібні проблеми, може скористатися моїм досвідом, а хто не має, може хоч трохи пильніше придивлятися до того, що і з ким підписує.

Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає? А без цих угод перекази мають сумнівний юридичний ґрунт...

Чекаю підтвердження інфо від інших клієнтів з Краматорська...тоді. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27832
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 49505152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, la9, lel, MASolomko, maxim2014, Stringer, vollena71, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6786, 6787, 6788
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67876 8354280
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 10:05
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3394, 3395, 3396
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33956 4181168
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 09:55
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1164, 1165, 1166
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11653 1692344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 08:43
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12336)
18.02.2019 09:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.