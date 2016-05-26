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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:32
Авжеж. Хочете таку квитаху побачити? Потім будете вимагати доказів, що це з карти Місто? Та і що я маю доводити? Хто має подібні проблеми, може скористатися моїм досвідом, а хто не має, може хоч трохи пильніше придивлятися до того, що і з ким підписує.
Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає? А без цих угод перекази мають сумнівний юридичний ґрунт...
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:53
kreuz написав:
Авжеж. Хочете таку квитаху побачити? Потім будете вимагати доказів, що це з карти Місто? Та і що я маю доводити? Хто має подібні проблеми, може скористатися моїм досвідом, а хто не має, може хоч трохи пильніше придивлятися до того, що і з ким підписує.
Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає? А без цих угод перекази мають сумнівний юридичний ґрунт...
Чекаю підтвердження інфо від інших клієнтів з Краматорська...тоді.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:50
На сегодня все те же отмазки. Работают.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:15
kreuz написав:
Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає?
Как это немає?
Я Вам отвечала, что при оформлении карты под проценты оформлялось несколько дополнительных документов. В т.ч. и заявление вкладчика на зачисление процентов на картуviewtopic.php?p=4583402#p4583402
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