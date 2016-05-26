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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:32

Re: Місто Банк

Авжеж. Хочете таку квитаху побачити? Потім будете вимагати доказів, що це з карти Місто? Та і що я маю доводити? Хто має подібні проблеми, може скористатися моїм досвідом, а хто не має, може хоч трохи пильніше придивлятися до того, що і з ким підписує.

Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає? А без цих угод перекази мають сумнівний юридичний ґрунт...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:53

  kreuz написав:Авжеж. Хочете таку квитаху побачити? Потім будете вимагати доказів, що це з карти Місто? Та і що я маю доводити? Хто має подібні проблеми, може скористатися моїм досвідом, а хто не має, може хоч трохи пильніше придивлятися до того, що і з ким підписує.

Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає? А без цих угод перекази мають сумнівний юридичний ґрунт...

Чекаю підтвердження інфо від інших клієнтів з Краматорська...тоді. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:50

На сегодня все те же отмазки. Работают.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:15

  kreuz написав:Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає?

Как это немає?
Я Вам отвечала, что при оформлении карты под проценты оформлялось несколько дополнительных документов. В т.ч. и заявление вкладчика на зачисление процентов на карту
viewtopic.php?p=4583402#p4583402
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:23

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:Ось про додаткові угоди з Місто про виплату на картку чому тут жодної відповіді немає?

Как это немає?
Я Вам отвечала, что при оформлении карты под проценты оформлялось несколько дополнительных документов. В т.ч. и заявление вкладчика на зачисление процентов на карту
viewtopic.php?p=4583402#p4583402

Скорее всего куча бумажек по-моему ≠ доп соглашению. Заявление тоже отличается от доп соглашения. Мне оформили под каждый депо по доп соглашению на смену формулировки под выплату на карту. Так что бдите, я по хорошему восхищён Вашей беспечностью. Или правильнее называть это отважадностью? ;)
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kreuz
 
Повідомлень: 1373
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Подякував: 117 раз.
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