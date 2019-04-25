|
|
|
Місто Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:25
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: Нова написав:
начитавшись на ветке ранее о проблемах в банке
Проблеми в Краматорську...наслідок дій попереднього керівництва. Правильна легенда?
І так, і не так. Бо реакція ГО має бути іншою по відношенню до клієнтів, у яких з доками порядок, а тим більше, у кого сплив термін депо. Отож, констатуємо, що і голова у цієї риби загнива, а не тільки хвіст...
Процитую сам себе, бо не так треба банкувати. Не вертають людям тіло без жодних офіційних пояснень.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1529
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:45
emeta написав: sergio_bender написав:
Как выяснилось, не всем вкладчикам возвращают вклады. Продолжают морозиться и водят людей за нос. В мае буду забирать депо, нафик эти игры. Отстой банк.
Это только в Краматорске, как я понимаю?
В других регионах депозиты по сроку возврщают
Диму без вогню не буває
трапилось раз - трапиться ще багато раз.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 4821
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:27
lubopytnaya написав: emeta написав:
В других регионах депозиты по сроку возврщают
За другие регионы не скажу, но в Киеве вчера забрала чуть более 100К грн без предзаказа. Выдали без проблем и даже не спросили, почему я забираю вклад.
аналогічно
Зарабатывайте
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6213
|1472419
|
|
|34388
|4231167
|
|
|70474
|8582264
|
П'ят 26 кві, 2019 15:09
anis
|