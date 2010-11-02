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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:25

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Нова написав:начитавшись на ветке ранее о проблемах в банке

Проблеми в Краматорську...наслідок дій попереднього керівництва. Правильна легенда?

І так, і не так. Бо реакція ГО має бути іншою по відношенню до клієнтів, у яких з доками порядок, а тим більше, у кого сплив термін депо. Отож, констатуємо, що і голова у цієї риби загнива, а не тільки хвіст...

Процитую сам себе, бо не так треба банкувати. Не вертають людям тіло без жодних офіційних пояснень.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:45

  emeta написав:
  sergio_bender написав:Как выяснилось, не всем вкладчикам возвращают вклады. Продолжают морозиться и водят людей за нос. В мае буду забирать депо, нафик эти игры. Отстой банк.


Это только в Краматорске, как я понимаю?
В других регионах депозиты по сроку возврщают


Диму без вогню не буває
трапилось раз - трапиться ще багато раз. :?
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:27

  lubopytnaya написав:
  emeta написав:В других регионах депозиты по сроку возврщают

За другие регионы не скажу, но в Киеве вчера забрала чуть более 100К грн без предзаказа. Выдали без проблем и даже не спросили, почему я забираю вклад.
аналогічно
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:05

  Solar_simfi написав:Вт 26 мар, 2019 08:26
Мисто опять нарушает Н7 (28,19% при норме 25%) и LCR (18,3% при норме 50%)

И сейчас нарушают?
А то я им на днях занесла $$ на срок 18мес+5дней под 5,75% :wink:
Жадность и Отвага!
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