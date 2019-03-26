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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:25
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: Нова написав:
начитавшись на ветке ранее о проблемах в банке
Проблеми в Краматорську...наслідок дій попереднього керівництва. Правильна легенда?
І так, і не так. Бо реакція ГО має бути іншою по відношенню до клієнтів, у яких з доками порядок, а тим більше, у кого сплив термін депо. Отож, констатуємо, що і голова у цієї риби загнива, а не тільки хвіст...
Процитую сам себе, бо не так треба банкувати. Не вертають людям тіло без жодних офіційних пояснень.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:45
emeta написав: sergio_bender написав:
Как выяснилось, не всем вкладчикам возвращают вклады. Продолжают морозиться и водят людей за нос. В мае буду забирать депо, нафик эти игры. Отстой банк.
Это только в Краматорске, как я понимаю?
В других регионах депозиты по сроку возврщают
Диму без вогню не буває
трапилось раз - трапиться ще багато раз.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:27
lubopytnaya написав: emeta написав:
В других регионах депозиты по сроку возврщают
За другие регионы не скажу, но в Киеве вчера забрала чуть более 100К грн без предзаказа. Выдали без проблем и даже не спросили, почему я забираю вклад.
аналогічно
Зарабатывайте
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:05
Solar_simfi написав:
Вт 26 мар, 2019 08:26
Мисто опять нарушает Н7 (28,19% при норме 25%) и LCR (18,3% при норме 50%)
И сейчас нарушают?
А то я им на днях занесла $$ на срок 18мес+5дней под 5,75%
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:02
lubopytnaya написав: Solar_simfi написав:
Вт 26 мар, 2019 08:26
Мисто опять нарушает Н7 (28,19% при норме 25%) и LCR (18,3% при норме 50%)
И сейчас нарушают?
А то я им на днях занесла $$ на срок 18мес+5дней под 5,75%
Пани Любопытная, я извиняюсь, а почему не в тот же Альфа Банк ? там же без пополнения вроде аж на 36 месяцев можно на 6,25% ?
(вы вроде длинные депо предпочитаете)
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:08
pcust32
там уже есть под фонд
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Нова
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Додано: Суб 04 тра, 2019 09:19
Смотрю народ продолжает заносить денежку в банк, который тупо не возвращает депо более четырех месяцев без всяких пояснений
ну ну.
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sergio_bender
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:19
Жадность и Отвага!
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Додано: Суб 04 тра, 2019 13:18
а що буде робити м. Любопитная, якщо всі банки (3-літрові)
будуть під вершок?
я розумію, що в нас (все ще) є 77 банок, але ж...
може піти по другому колу і ризикнути?
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Додано: Суб 04 тра, 2019 14:31
sergio_bender написав:
Смотрю народ продолжает заносить денежку в банк, который тупо не возвращает депо более четырех месяцев без всяких пояснений
ну ну.
не всё так как вы пишете
недавно у родственницы закончился валютный депо под хфонд
забрала без предзаказа, просто по сроку
это проблема в Краме, а в остальных городах тишина и покой
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