deneg net написав:
не всё так как вы пишете
недавно у родственницы закончился валютный депо под хфонд
забрала без предзаказа, просто по сроку
это проблема в Краме, а в остальных городах тишина и покой
Якщо проблема лише місцева, тоді чому будь-яке листування з Одесою не закінчується хоча б офіційним роз'ясненням? Гадаю тому, що Одесі так вигідно банкувати. І питання лише в тім, коли саме там вирішать, що їм вигідно не вертати грошенята іще комусь, окрім краматорців...
Не так треба банкувати, тож стережіться, захищайте свої інвестиції, банок окрім цієї вистачає.