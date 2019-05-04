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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 15:13

  deneg net написав:
  sergio_bender написав:Смотрю народ продолжает заносить денежку в банк, который тупо не возвращает депо более четырех месяцев без всяких пояснений

ну ну.

не всё так как вы пишете
недавно у родственницы закончился валютный депо под хфонд
забрала без предзаказа, просто по сроку
это проблема в Краме, а в остальных городах тишина и покой

Якщо проблема лише місцева, тоді чому будь-яке листування з Одесою не закінчується хоча б офіційним роз'ясненням? Гадаю тому, що Одесі так вигідно банкувати. І питання лише в тім, коли саме там вирішать, що їм вигідно не вертати грошенята іще комусь, окрім краматорців...

Не так треба банкувати, тож стережіться, захищайте свої інвестиції, банок окрім цієї вистачає.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:45

  kreuz написав:Якщо проблема лише місцева, тоді чому будь-яке листування з Одесою не закінчується хоча б офіційним роз'ясненням? Гадаю тому, що Одесі так вигідно банкувати. І питання лише в тім, коли саме там вирішать, що їм вигідно не вертати грошенята іще комусь, окрім краматорців...

Не так треба банкувати, тож стережіться, захищайте свої інвестиції, банок окрім цієї вистачає.

Я не могу ответить почему Одесса морозится. Может вы поясните, что и как происходит в Краме. Мне даже самому интересно знать все детали, а не читать какими-то урывками.
Проблемных банок было много, и будут ещё. Какая из них будет завтра - хз.
Благо сейчас после ВА быстро вернут бабки. Поэтому не превышая фонд риски минимальные.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:02

Банк даже не извинился за задержку, не говоря уже о доначислении процентов за срок задержки. Только стребовал бумагу, что претензий нет.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:31

  deneg net написав:
  kreuz написав:Якщо проблема лише місцева, тоді чому будь-яке листування з Одесою не закінчується хоча б офіційним роз'ясненням? Гадаю тому, що Одесі так вигідно банкувати. І питання лише в тім, коли саме там вирішать, що їм вигідно не вертати грошенята іще комусь, окрім краматорців...

Не так треба банкувати, тож стережіться, захищайте свої інвестиції, банок окрім цієї вистачає.

Я не могу ответить почему Одесса морозится. Может вы поясните, что и как происходит в Краме. Мне даже самому интересно знать все детали, а не читать какими-то урывками.
Проблемных банок было много, и будут ещё. Какая из них будет завтра - хз.
Благо сейчас после ВА быстро вернут бабки. Поэтому не превышая фонд риски минимальные.

Жодних не тілько подробиць, але й взагалі пояснень ніхто так і не надав, тому позиція Одеси може бути у будь-яку мить застосована до кого заманеться хоч би й з надуманого приводу. А під час ВА хтось там недорахується саме Вашого депозиту, наприклад, наче його ніколи й не було. Тому швидкого повернення після ВА можно й не дочекатися, процес тоді піде значно повільніше та ще й з непередбачуваним судовим протистоянням...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:37

  greenozon написав:я розумію, що в нас (все ще) є 77 банок, але ж...
може піти по другому колу і ризикнути?

Чем рискнуть?
На данный момент у меня вклады лишь в четверти банков из 77-ми.
Так что, мне еще пахать и пахать это поле :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:07

lubopytnaya

отбой
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:11

Re: Місто Банк

Коли дійще до ощада, можна мабуть спинитись ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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