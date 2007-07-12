sergio_bender написав:Смотрю народ продолжает заносить денежку в банк, который тупо не возвращает депо более четырех месяцев без всяких пояснений
ну ну.
не всё так как вы пишете недавно у родственницы закончился валютный депо под хфонд забрала без предзаказа, просто по сроку это проблема в Краме, а в остальных городах тишина и покой
Якщо проблема лише місцева, тоді чому будь-яке листування з Одесою не закінчується хоча б офіційним роз'ясненням? Гадаю тому, що Одесі так вигідно банкувати. І питання лише в тім, коли саме там вирішать, що їм вигідно не вертати грошенята іще комусь, окрім краматорців...
Не так треба банкувати, тож стережіться, захищайте свої інвестиції, банок окрім цієї вистачає.
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kreuz написав:Якщо проблема лише місцева, тоді чому будь-яке листування з Одесою не закінчується хоча б офіційним роз'ясненням? Гадаю тому, що Одесі так вигідно банкувати. І питання лише в тім, коли саме там вирішать, що їм вигідно не вертати грошенята іще комусь, окрім краматорців...
Не так треба банкувати, тож стережіться, захищайте свої інвестиції, банок окрім цієї вистачає.
Я не могу ответить почему Одесса морозится. Может вы поясните, что и как происходит в Краме. Мне даже самому интересно знать все детали, а не читать какими-то урывками. Проблемных банок было много, и будут ещё. Какая из них будет завтра - хз. Благо сейчас после ВА быстро вернут бабки. Поэтому не превышая фонд риски минимальные.
kreuz написав:Якщо проблема лише місцева, тоді чому будь-яке листування з Одесою не закінчується хоча б офіційним роз'ясненням? Гадаю тому, що Одесі так вигідно банкувати. І питання лише в тім, коли саме там вирішать, що їм вигідно не вертати грошенята іще комусь, окрім краматорців...
Не так треба банкувати, тож стережіться, захищайте свої інвестиції, банок окрім цієї вистачає.
Я не могу ответить почему Одесса морозится. Может вы поясните, что и как происходит в Краме. Мне даже самому интересно знать все детали, а не читать какими-то урывками. Проблемных банок было много, и будут ещё. Какая из них будет завтра - хз. Благо сейчас после ВА быстро вернут бабки. Поэтому не превышая фонд риски минимальные.
Жодних не тілько подробиць, але й взагалі пояснень ніхто так і не надав, тому позиція Одеси може бути у будь-яку мить застосована до кого заманеться хоч би й з надуманого приводу. А під час ВА хтось там недорахується саме Вашого депозиту, наприклад, наче його ніколи й не було. Тому швидкого повернення після ВА можно й не дочекатися, процес тоді піде значно повільніше та ще й з непередбачуваним судовим протистоянням...
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