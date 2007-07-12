Додано: Пон 06 тра, 2019 16:17
chipmunk написав:
Просто коли банки з більшими %%, ніж Мій, закінчаться - то з меншими гратись нема сенсу
Ну так стовбитись слід.
Он вже під 18% з виплатою щомісячно в Комсі2 вже не застовбитись.
В Строса % знизили.
Але в Сосіс банці ще вікно можливостей відкрито під 18% з щомісячною виплатою.
Можна навіть з бонусом від мінфіна - дивись промокод від Кума і підписі.
ПреЗЕдент...наш слуга
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