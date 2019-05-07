chipmunk написав:Просто коли банки з більшими %%, ніж Мій, закінчаться - то з меншими гратись нема сенсу
Ну так стовбитись слід. Он вже під 18% з виплатою щомісячно в Комсі2 вже не застовбитись. В Строса % знизили. Але в Сосіс банці ще вікно можливостей відкрито під 18% з щомісячною виплатою. Можна навіть з бонусом від мінфіна - дивись промокод від Кума і підписі.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.