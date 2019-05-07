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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:17

  chipmunk написав:Просто коли банки з більшими %%, ніж Мій, закінчаться - то з меншими гратись нема сенсу ;)

Ну так стовбитись слід.
Он вже під 18% з виплатою щомісячно в Комсі2 вже не застовбитись.
В Строса % знизили.
Але в Сосіс банці ще вікно можливостей відкрито під 18% з щомісячною виплатою.
Можна навіть з бонусом від мінфіна - дивись промокод від Кума і підписі. :wink:
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:01

Re: Місто Банк

  Квесторе_поверніться написав:дивись промокод від Кума і підписі.


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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:17

Справжня причина поведінки Місто банка

Банк Фурсина продолжает нарушать норматив ликвидности, – НБУ

https://mbiz.censor.net.ua/news/3125598 ... dnosti_nbu
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:55

  kreuz написав:Банк Фурсина продолжает нарушать норматив ликвидности, – НБУ

https://mbiz.censor.net.ua/news/3125598 ... dnosti_nbu

Ну они исправляются
Раньше было хуже
lubopytnaya занесёт ещё немного и выйдут в норму :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:21

  kreuz написав:Банк Фурсина продолжает нарушать норматив ликвидности, – НБУ

https://mbiz.censor.net.ua/news/3125598 ... dnosti_nbu

если бы причина была в этом - они бы и в других городах так чудили, как в Краматорске...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:15

  deneg net написав:
  kreuz написав:Банк Фурсина продолжает нарушать норматив ликвидности, – НБУ

https://mbiz.censor.net.ua/news/3125598 ... dnosti_nbu

Ну они исправляются
Раньше было хуже
lubopytnaya занесёт ещё немного и выйдут в норму :D

:mrgreen:

Занесу, когда/если повысят гарантированную сумму.
На ближайшие полтора года у меня уже там всё под завязку :(
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:19

  velvet написав:
  kreuz написав:Банк Фурсина продолжает нарушать норматив ликвидности, – НБУ

https://mbiz.censor.net.ua/news/3125598 ... dnosti_nbu

если бы причина была в этом - они бы и в других городах так чудили, как в Краматорске...

Може воно так і є, хіба тут клієнти з усіх міст присутності? Або просто привід знайшли тільки в нас, та чи надовго...
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lubopytnaya Час виносити, а не заносити... :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:28

  deneg net написав:
  kreuz написав:Банк Фурсина продолжает нарушать норматив ликвидности, – НБУ

https://mbiz.censor.net.ua/news/3125598 ... dnosti_nbu

Ну они исправляются
Раньше было хуже
lubopytnaya занесёт ещё немного и выйдут в норму :D

Певен, що й нормативи свої нашим коштом виконують, ще трохи потримають грошенята клієнтів з непідконтрольних територій, може й виправляться. Хіба ми тут про багатьох клієнтів чули? Та торкнулась ситуація явно більш ніж кількох клієнтів, може хтось аж у кінці року збагне, що банка йому повертати нічого не планує, не всі ж % щомісяця отримують, а не місцеві й поготів до нас ненаїздяться...
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