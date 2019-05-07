chipmunk написав:Просто коли банки з більшими %%, ніж Мій, закінчаться - то з меншими гратись нема сенсу
Ну так стовбитись слід. Он вже під 18% з виплатою щомісячно в Комсі2 вже не застовбитись. В Строса % знизили. Але в Сосіс банці ще вікно можливостей відкрито під 18% з щомісячною виплатою. Можна навіть з бонусом від мінфіна - дивись промокод від Кума і підписі.
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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ну они исправляются Раньше было хуже lubopytnaya занесёт ещё немного и выйдут в норму
Певен, що й нормативи свої нашим коштом виконують, ще трохи потримають грошенята клієнтів з непідконтрольних територій, може й виправляться. Хіба ми тут про багатьох клієнтів чули? Та торкнулась ситуація явно більш ніж кількох клієнтів, може хтось аж у кінці року збагне, що банка йому повертати нічого не планує, не всі ж % щомісяця отримують, а не місцеві й поготів до нас ненаїздяться...
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если бы причина была в этом - они бы и в других городах так чудили, как в Краматорске...
Може воно так і є, хіба тут клієнти з усіх міст присутності? Або просто привід знайшли тільки в нас, та чи надовго...
Да там те города, где есть отделения, можно на пальцах одной руки пересчитать... Тоже присматривался к банчику на 18%, но в последний момент передумал и занёс фонд в тасю под 17.75.. Как то мутновато там все у них..