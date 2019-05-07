Додано: Сер 08 тра, 2019 08:08

Чув від клієнтів на власні вуха, коли був у відділенні. Статистично вважаю, що комусь із них полюбе не віддають, розуміючи, що їм важче сюда їздити, просто довше і дорожче, тому й вимоги їх не такі чутні...



Доречі є вже наче кілька місяців новий керівник, але навіть із ним питання через Одесу треба рішати. Тут усі вважають це нормальним?