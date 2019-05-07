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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:41

  kreuz написав:
  deneg net написав:
  kreuz написав:Банк Фурсина продолжает нарушать норматив ликвидности, – НБУ

https://mbiz.censor.net.ua/news/3125598 ... dnosti_nbu

Ну они исправляются
Раньше было хуже
lubopytnaya занесёт ещё немного и выйдут в норму :D

Певен, що й нормативи свої нашим коштом виконують, ще трохи потримають грошенята клієнтів з непідконтрольних територій, може й виправляться. Хіба ми тут про багатьох клієнтів чули? Та торкнулась ситуація явно більш ніж кількох клієнтів, може хтось аж у кінці року збагне, що банка йому повертати нічого не планує, не всі ж % щомісяця отримують, а не місцеві й поготів до нас ненаїздяться...

Откуда у вас информация про деньги клиентов с неподконтрольных территорий? И что мешает этим клиентам приехать в Марик или Крамаху их забрать? Границы вроде ещё с Дырляндой не закрыты, местных жителей в правах не ограничивали...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:08

Чув від клієнтів на власні вуха, коли був у відділенні. Статистично вважаю, що комусь із них полюбе не віддають, розуміючи, що їм важче сюда їздити, просто довше і дорожче, тому й вимоги їх не такі чутні...

Доречі є вже наче кілька місяців новий керівник, але навіть із ним питання через Одесу треба рішати. Тут усі вважають це нормальним?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:29

Re: Місто Банк

Звонил утром в Краматорске отделение. Ради интереса. Дозвонился к новой начальнице, Виктория Александровна. -Драсьте, мол так и так, хочу занести на депозит шестизначную сумму, но слышал что у вас проблемы с выдачей тела и процентов. -Нет, вы что, это какая то ошибка. Мы все вовремя отдаем, согласно договора.. К депо выдаем карту, на неё падают проценты, которые можно снять в любом банкомате... Но потом все же призналась, что проблема была, она лично ездила в Одессу, порешала и сейчас все хорошо. Общение приятное - и приходите пожалуйста и спасибо за звонок и с наступающим вас)))
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:36

  логан1919 написав:Звонил утром в Краматорске отделение. Ради интереса. Дозвонился к новой начальнице, Виктория Александровна. -Драсьте, мол так и так, хочу занести на депозит шестизначную сумму, но слышал что у вас проблемы с выдачей тела и процентов. -Нет, вы что, это какая то ошибка. Мы все вовремя отдаем, согласно договора.. К депо выдаем карту, на неё падают проценты, которые можно снять в любом банкомате... Но потом все же призналась, что проблема была, она лично ездила в Одессу, порешала и сейчас все хорошо. Общение приятное - и приходите пожалуйста и спасибо за звонок и с наступающим вас)))

А під який прОцент їм можна занести?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:15

  Квесторе_поверніться написав:
  логан1919 написав:Звонил утром в Краматорске отделение. Ради интереса. Дозвонился к новой начальнице, Виктория Александровна. -Драсьте, мол так и так, хочу занести на депозит шестизначную сумму, но слышал что у вас проблемы с выдачей тела и процентов. -Нет, вы что, это какая то ошибка. Мы все вовремя отдаем, согласно договора.. К депо выдаем карту, на неё падают проценты, которые можно снять в любом банкомате... Но потом все же призналась, что проблема была, она лично ездила в Одессу, порешала и сейчас все хорошо. Общение приятное - и приходите пожалуйста и спасибо за звонок и с наступающим вас)))

А під який прОцент їм можна занести?
18% с ежемесячной. Свыше 100к плюс 0.5% И за переоформ тоже плюс 0.5%
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:03

Та вони лідери депоцеху...жаль банки немає в західному регіоні.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28825
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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