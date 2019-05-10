Ну они исправляются Раньше было хуже lubopytnaya занесёт ещё немного и выйдут в норму
Певен, що й нормативи свої нашим коштом виконують, ще трохи потримають грошенята клієнтів з непідконтрольних територій, може й виправляться. Хіба ми тут про багатьох клієнтів чули? Та торкнулась ситуація явно більш ніж кількох клієнтів, може хтось аж у кінці року збагне, що банка йому повертати нічого не планує, не всі ж % щомісяця отримують, а не місцеві й поготів до нас ненаїздяться...
Откуда у вас информация про деньги клиентов с неподконтрольных территорий? И что мешает этим клиентам приехать в Марик или Крамаху их забрать? Границы вроде ещё с Дырляндой не закрыты, местных жителей в правах не ограничивали...
Чув від клієнтів на власні вуха, коли був у відділенні. Статистично вважаю, що комусь із них полюбе не віддають, розуміючи, що їм важче сюда їздити, просто довше і дорожче, тому й вимоги їх не такі чутні...
Доречі є вже наче кілька місяців новий керівник, але навіть із ним питання через Одесу треба рішати. Тут усі вважають це нормальним?
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Звонил утром в Краматорске отделение. Ради интереса. Дозвонился к новой начальнице, Виктория Александровна. -Драсьте, мол так и так, хочу занести на депозит шестизначную сумму, но слышал что у вас проблемы с выдачей тела и процентов. -Нет, вы что, это какая то ошибка. Мы все вовремя отдаем, согласно договора.. К депо выдаем карту, на неё падают проценты, которые можно снять в любом банкомате... Но потом все же призналась, что проблема была, она лично ездила в Одессу, порешала и сейчас все хорошо. Общение приятное - и приходите пожалуйста и спасибо за звонок и с наступающим вас)))
логан1919 написав:Звонил утром в Краматорске отделение. Ради интереса. Дозвонился к новой начальнице, Виктория Александровна. -Драсьте, мол так и так, хочу занести на депозит шестизначную сумму, но слышал что у вас проблемы с выдачей тела и процентов. -Нет, вы что, это какая то ошибка. Мы все вовремя отдаем, согласно договора.. К депо выдаем карту, на неё падают проценты, которые можно снять в любом банкомате... Но потом все же призналась, что проблема была, она лично ездила в Одессу, порешала и сейчас все хорошо. Общение приятное - и приходите пожалуйста и спасибо за звонок и с наступающим вас)))
А під який прОцент їм можна занести?
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логан1919 написав:Звонил утром в Краматорске отделение. Ради интереса. Дозвонился к новой начальнице, Виктория Александровна. -Драсьте, мол так и так, хочу занести на депозит шестизначную сумму, но слышал что у вас проблемы с выдачей тела и процентов. -Нет, вы что, это какая то ошибка. Мы все вовремя отдаем, согласно договора.. К депо выдаем карту, на неё падают проценты, которые можно снять в любом банкомате... Но потом все же призналась, что проблема была, она лично ездила в Одессу, порешала и сейчас все хорошо. Общение приятное - и приходите пожалуйста и спасибо за звонок и с наступающим вас)))
А під який прОцент їм можна занести?
18% с ежемесячной. Свыше 100к плюс 0.5% И за переоформ тоже плюс 0.5%
Та вони лідери депоцеху...жаль банки немає в західному регіоні.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
логан1919 написав:Звонил утром в Краматорске отделение. Ради интереса. Дозвонился к новой начальнице, Виктория Александровна. -Драсьте, мол так и так, хочу занести на депозит шестизначную сумму, но слышал что у вас проблемы с выдачей тела и процентов. -Нет, вы что, это какая то ошибка. Мы все вовремя отдаем, согласно договора.. К депо выдаем карту, на неё падают проценты, которые можно снять в любом банкомате... Но потом все же призналась, что проблема была, она лично ездила в Одессу, порешала и сейчас все хорошо. Общение приятное - и приходите пожалуйста и спасибо за звонок и с наступающим вас)))
Не так довго чекати лишилось і мені, щоб на власному досвіді пересвідчитись, що видають і скільки...
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