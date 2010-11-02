Заважає наприклад проживання у інших містах, більшість має працювати в робочий час, тому й не так легко організувати пікет, та й не багато клієнтів знають один про одного.
Мені до цього моменту вдавалося отримувати своє, хоча на початку їх кризи затримка була. А немісцевих мають за дурників, на моє переконання цілком свідомо. Ось так Одеса вирішила банкувати, а ми їм це наразі дозволяємо.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
sergio_bender написав:Общался я с новой начальницей и слышал ее разговор с Одессой. Ничего она предпринимать не будет Ее задача водить за нос вкладчиков как можно дольше, обещая, что вот вот всё решат.
kreuz написав:Заважає наприклад проживання у інших містах, більшість має працювати в робочий час, тому й не так легко організувати пікет, та й не багато клієнтів знають один про одного.
Мені до цього моменту вдавалося отримувати своє, хоча на початку їх кризи затримка була. А немісцевих мають за дурників, на моє переконання цілком свідомо. Ось так Одеса вирішила банкувати, а ми їм це наразі дозволяємо.
Ещё со школьной скамьи, я усвоил одну простую истину - кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот находит причины (с) А так да, лежать на диване и ждать, конечно комфортней. Но под этот лежачий камень, вода врядли потечет.. Меня поражает одно - почему никто из вас, нихрена не делает?! От слова совсем. Есть же полиция, прокуратура, суд, НБУ и т.д. Есть одиночные пикеты, есть массовые. Есть общественные активисты и организации. Найдите в ютубе канал "другий фронт". Подключите их главу Евгения Недосеку. Он со Славянка, его телефоны есть в ссылках к видео. Р.S. в своё время я был погорельцем VAB банка. Так вот, после того как закрылось славянское отделение, мы все ездили в Краматорск, стояли по 2-3ч в очереди чтоб получить по 1т грн. Был там такой персонаж - Дима. Так он не стеснялся вызывать милицию и писать жалобы на банк. Сидел с плакатом под дверью и требовал свои деньги. Сьездив пару раз, отучившись в очередях, я тоже начал собирать документы в суд, но благо через 3 дня ввели ВА.
kreuz написав:Заважає наприклад проживання у інших містах, більшість має працювати в робочий час, тому й не так легко організувати пікет, та й не багато клієнтів знають один про одного.
Мені до цього моменту вдавалося отримувати своє, хоча на початку їх кризи затримка була. А немісцевих мають за дурників, на моє переконання цілком свідомо. Ось так Одеса вирішила банкувати, а ми їм це наразі дозволяємо.
Ещё со школьной скамьи, я усвоил одну простую истину - кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот находит причины (с) А так да, лежать на диване и ждать, конечно комфортней. Но под этот лежачий камень, вода врядли потечет.. Меня поражает одно - почему никто из вас, нихрена не делает?! От слова совсем. Есть же полиция, прокуратура, суд, НБУ и т.д. Есть одиночные пикеты, есть массовые. Есть общественные активисты и организации. Найдите в ютубе канал "другий фронт". Подключите их главу Евгения Недосеку. Он со Славянка, его телефоны есть в ссылках к видео. Р.S. в своё время я был погорельцем VAB банка. Так вот, после того как закрылось славянское отделение, мы все ездили в Краматорск, стояли по 2-3ч в очереди чтоб получить по 1т грн. Был там такой персонаж - Дима. Так он не стеснялся вызывать милицию и писать жалобы на банк. Сидел с плакатом под дверью и требовал свои деньги. Сьездив пару раз, отучившись в очередях, я тоже начал собирать документы в суд, но благо через 3 дня ввели ВА.
Скористаюся Вашим досвідом, якщо не повертатимуть депо за строком. Та допоки мені вдавалося й без пікетів, лише заявами отримувати своє.
Стосовно нового керівника, то вона нічим не ризикує, бо її власна репутація ніц не варта, а Одеса своєю взагалі не переймається. Тож я від неї багато не чекаю.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Еще один явный нарушитель – Мисто Банк Ивана Фурсина, который не вписывается в LCR (47,5% при минимуме в 80%). Как и Кредит Днепр Виктора Пинчука в конце прошлого года Мисто обвалил свой показатель достаточности капитала, восстановив ситуацию только в начале 2019-го. Оба финучреждения закончили первый квартал с убытками.
Один из самых показательных примеров – Мисто Банк. Он был единственным, кто закончил первый квартал с отрицательным чистым процентным доходом: кредитный портфель приносит банку меньше денег, чем он тратит на выплату процентов по депозитам, хотя в нормальном банковском бизнесе должно быть наоборот.