Додано: Пон 13 тра, 2019 00:27

kreuz написав: Заважає наприклад проживання у інших містах, більшість має працювати в робочий час, тому й не так легко організувати пікет, та й не багато клієнтів знають один про одного.



Мені до цього моменту вдавалося отримувати своє, хоча на початку їх кризи затримка була. А немісцевих мають за дурників, на моє переконання цілком свідомо. Ось так Одеса вирішила банкувати, а ми їм це наразі дозволяємо. Заважає наприклад проживання у інших містах, більшість має працювати в робочий час, тому й не так легко організувати пікет, та й не багато клієнтів знають один про одного.Мені до цього моменту вдавалося отримувати своє, хоча на початку їх кризи затримка була. А немісцевих мають за дурників, на моє переконання цілком свідомо. Ось так Одеса вирішила банкувати, а ми їм це наразі дозволяємо.

Ещё со школьной скамьи, я усвоил одну простую истину - кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот находит причины (с) А так да, лежать на диване и ждать, конечно комфортней. Но под этот лежачий камень, вода врядли потечет.. Меня поражает одно - почему никто из вас, нихрена не делает?! От слова совсем. Есть же полиция, прокуратура, суд, НБУ и т.д. Есть одиночные пикеты, есть массовые. Есть общественные активисты и организации. Найдите в ютубе канал "другий фронт". Подключите их главу Евгения Недосеку. Он со Славянка, его телефоны есть в ссылках к видео. Р.S. в своё время я был погорельцем VAB банка. Так вот, после того как закрылось славянское отделение, мы все ездили в Краматорск, стояли по 2-3ч в очереди чтоб получить по 1т грн. Был там такой персонаж - Дима. Так он не стеснялся вызывать милицию и писать жалобы на банк. Сидел с плакатом под дверью и требовал свои деньги. Сьездив пару раз, отучившись в очередях, я тоже начал собирать документы в суд, но благо через 3 дня ввели ВА.