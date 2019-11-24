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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 11:52

Заважає наприклад проживання у інших містах, більшість має працювати в робочий час, тому й не так легко організувати пікет, та й не багато клієнтів знають один про одного.

Мені до цього моменту вдавалося отримувати своє, хоча на початку їх кризи затримка була. А немісцевих мають за дурників, на моє переконання цілком свідомо. Ось так Одеса вирішила банкувати, а ми їм це наразі дозволяємо.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 15:43

Re: Місто Банк

Общался я с новой начальницей и слышал ее разговор с Одессой. Ничего она предпринимать не будет
Ее задача водить за нос вкладчиков как можно дольше, обещая, что вот вот всё решат.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 15:50

А один из сотрудников выдал, что мол, у кого маленький депо вообще ничего не сделает - в суд подавать накладно. Ждать только милости от Одессы
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 16:15

  sergio_bender написав:Общался я с новой начальницей и слышал ее разговор с Одессой. Ничего она предпринимать не будет
Ее задача водить за нос вкладчиков как можно дольше, обещая, что вот вот всё решат.


пишіть скаргу в НБУ

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 00:27

  kreuz написав:Заважає наприклад проживання у інших містах, більшість має працювати в робочий час, тому й не так легко організувати пікет, та й не багато клієнтів знають один про одного.

Мені до цього моменту вдавалося отримувати своє, хоча на початку їх кризи затримка була. А немісцевих мають за дурників, на моє переконання цілком свідомо. Ось так Одеса вирішила банкувати, а ми їм це наразі дозволяємо.

Ещё со школьной скамьи, я усвоил одну простую истину - кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот находит причины (с) А так да, лежать на диване и ждать, конечно комфортней. Но под этот лежачий камень, вода врядли потечет.. Меня поражает одно - почему никто из вас, нихрена не делает?! От слова совсем. Есть же полиция, прокуратура, суд, НБУ и т.д. Есть одиночные пикеты, есть массовые. Есть общественные активисты и организации. Найдите в ютубе канал "другий фронт". Подключите их главу Евгения Недосеку. Он со Славянка, его телефоны есть в ссылках к видео. Р.S. в своё время я был погорельцем VAB банка. Так вот, после того как закрылось славянское отделение, мы все ездили в Краматорск, стояли по 2-3ч в очереди чтоб получить по 1т грн. Был там такой персонаж - Дима. Так он не стеснялся вызывать милицию и писать жалобы на банк. Сидел с плакатом под дверью и требовал свои деньги. Сьездив пару раз, отучившись в очередях, я тоже начал собирать документы в суд, но благо через 3 дня ввели ВА.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 06:22

  логан1919 написав:
  kreuz написав:Заважає наприклад проживання у інших містах, більшість має працювати в робочий час, тому й не так легко організувати пікет, та й не багато клієнтів знають один про одного.

Мені до цього моменту вдавалося отримувати своє, хоча на початку їх кризи затримка була. А немісцевих мають за дурників, на моє переконання цілком свідомо. Ось так Одеса вирішила банкувати, а ми їм це наразі дозволяємо.

Ещё со школьной скамьи, я усвоил одну простую истину - кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот находит причины (с) А так да, лежать на диване и ждать, конечно комфортней. Но под этот лежачий камень, вода врядли потечет.. Меня поражает одно - почему никто из вас, нихрена не делает?! От слова совсем. Есть же полиция, прокуратура, суд, НБУ и т.д. Есть одиночные пикеты, есть массовые. Есть общественные активисты и организации. Найдите в ютубе канал "другий фронт". Подключите их главу Евгения Недосеку. Он со Славянка, его телефоны есть в ссылках к видео. Р.S. в своё время я был погорельцем VAB банка. Так вот, после того как закрылось славянское отделение, мы все ездили в Краматорск, стояли по 2-3ч в очереди чтоб получить по 1т грн. Был там такой персонаж - Дима. Так он не стеснялся вызывать милицию и писать жалобы на банк. Сидел с плакатом под дверью и требовал свои деньги. Сьездив пару раз, отучившись в очередях, я тоже начал собирать документы в суд, но благо через 3 дня ввели ВА.

Скористаюся Вашим досвідом, якщо не повертатимуть депо за строком. Та допоки мені вдавалося й без пікетів, лише заявами отримувати своє.

Стосовно нового керівника, то вона нічим не ризикує, бо її власна репутація ніц не варта, а Одеса своєю взагалі не переймається. Тож я від неї багато не чекаю.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 21:19

Еще один явный нарушитель – Мисто Банк Ивана Фурсина, который не вписывается в LCR (47,5% при минимуме в 80%). Как и Кредит Днепр Виктора Пинчука в конце прошлого года Мисто обвалил свой показатель достаточности капитала, восстановив ситуацию только в начале 2019-го. Оба финучреждения закончили первый квартал с убытками.


Один из самых показательных примеров – Мисто Банк. Он был единственным, кто закончил первый квартал с отрицательным чистым процентным доходом: кредитный портфель приносит банку меньше денег, чем он тратит на выплату процентов по депозитам, хотя в нормальном банковском бизнесе должно быть наоборот.


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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:33

в червні все ще діє акція по депо

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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:00

  greenozon написав:Еще один явный нарушитель – Мисто Банк Ивана Фурсина, который не вписывается в LCR (47,5% при минимуме в 80%). Как и Кредит Днепр Виктора Пинчука в конце прошлого года Мисто обвалил свой показатель достаточности капитала, восстановив ситуацию только в начале 2019-го. Оба финучреждения закончили первый квартал с убытками.


Один из самых показательных примеров – Мисто Банк. Он был единственным, кто закончил первый квартал с отрицательным чистым процентным доходом: кредитный портфель приносит банку меньше денег, чем он тратит на выплату процентов по депозитам, хотя в нормальном банковском бизнесе должно быть наоборот.


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А чому більше немає дописів про Місто банк
strom
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:15

  strom написав:А чому більше немає дописів про Місто банк

Банк не цікавий з точки зору повсякденного користування, тож відсутність повідомлень швидше гарний знак, і свідчить, що нічого поганого не відбувається.

Днями отримав невеличкий валютний депозит, без перешкод і зайвих запитань.
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