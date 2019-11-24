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Обслуговування в українських
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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:23

  M-Audio написав:
  strom написав:А чому більше немає дописів про Місто банк

Банк не цікавий з точки зору повсякденного користування, тож відсутність повідомлень швидше гарний знак, і свідчить, що нічого поганого не відбувається.

Днями отримав невеличкий валютний депозит, без перешкод і зайвих запитань.

До 16 грудня на 215 днів аХція в Міщан.
https://www.mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/
Ті самі 18% що і в Порохбанки на 10 років. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:39

  Квесторе_поверніться написав:
  M-Audio написав:
  strom написав:А чому більше немає дописів про Місто банк

Банк не цікавий з точки зору повсякденного користування, тож відсутність повідомлень швидше гарний знак, і свідчить, що нічого поганого не відбувається.

Днями отримав невеличкий валютний депозит, без перешкод і зайвих запитань.

До 16 грудня на 215 днів аХція в Міщан.
https://www.mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/
Ті самі 18% що і в Порохбанки на 10 років. :)
вклад без пополнения и на 215 дней
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:42

  strom написав:
  greenozon написав:Еще один явный нарушитель – Мисто Банк Ивана Фурсина, который не вписывается в LCR (47,5% при минимуме в 80%). Как и Кредит Днепр Виктора Пинчука в конце прошлого года Мисто обвалил свой показатель достаточности капитала, восстановив ситуацию только в начале 2019-го. Оба финучреждения закончили первый квартал с убытками.


Один из самых показательных примеров – Мисто Банк. Он был единственным, кто закончил первый квартал с отрицательным чистым процентным доходом: кредитный портфель приносит банку меньше денег, чем он тратит на выплату процентов по депозитам, хотя в нормальном банковском бизнесе должно быть наоборот.


<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
А чому більше немає дописів про Місто банк

перестали нарушать нормативы
или у дописувача стало на 1 машину\квартиру больше что привело к потери интереса к банку :D
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:48

Re: Місто Банк

  sens написав:вклад без пополнения и на 215 дней

В Порохбанці теж без поповнення...але на 10 років...а тут лише на 7 місяців.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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