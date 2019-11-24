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greenozon написав:Еще один явный нарушитель – Мисто Банк Ивана Фурсина, который не вписывается в LCR (47,5% при минимуме в 80%). Как и Кредит Днепр Виктора Пинчука в конце прошлого года Мисто обвалил свой показатель достаточности капитала, восстановив ситуацию только в начале 2019-го. Оба финучреждения закончили первый квартал с убытками.
Один из самых показательных примеров – Мисто Банк. Он был единственным, кто закончил первый квартал с отрицательным чистым процентным доходом: кредитный портфель приносит банку меньше денег, чем он тратит на выплату процентов по депозитам, хотя в нормальном банковском бизнесе должно быть наоборот.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
А чому більше немає дописів про Місто банк
перестали нарушать нормативы или у дописувача стало на 1 машину\квартиру больше что привело к потери интереса к банку
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В Порохбанці теж без поповнення...але на 10 років...а тут лише на 7 місяців.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.