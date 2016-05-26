Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
greenozon написав:Еще один явный нарушитель – Мисто Банк Ивана Фурсина, который не вписывается в LCR (47,5% при минимуме в 80%). Как и Кредит Днепр Виктора Пинчука в конце прошлого года Мисто обвалил свой показатель достаточности капитала, восстановив ситуацию только в начале 2019-го. Оба финучреждения закончили первый квартал с убытками.
Один из самых показательных примеров – Мисто Банк. Он был единственным, кто закончил первый квартал с отрицательным чистым процентным доходом: кредитный портфель приносит банку меньше денег, чем он тратит на выплату процентов по депозитам, хотя в нормальном банковском бизнесе должно быть наоборот.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
А чому більше немає дописів про Місто банк
перестали нарушать нормативы или у дописувача стало на 1 машину\квартиру больше что привело к потери интереса к банку
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В Порохбанці теж без поповнення...але на 10 років...а тут лише на 7 місяців.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ну, и нормально. Через 215 дней как раз посевная в Агропроспирисе будет по ставкам 19,5% на полгода
Вы пользуетесь услугами этого банка? Чуть больше полгода назад держал тут депозит, так задолбался с ним. Одно отделение на весь город, и хоть в центре, но все равно в какой-то глуши. Интернет-банкинга для физиков не было. Карту вроде можно было оформить, но как-то не было в ней особого смысла: бесплатное снятие только в родном банкомате, но - какая неожиданность! - банкомат всего один и он (офигеть!) находится в том же отделении. Кто это придумал, просто человек-логика. И вдобавок банкомат, кажется недоступен после 18:00. Ехать далеко, постоянно не успевал до закрытия кассы, поэтому забирал проценты только раз в 2-3 месяца. А сейчас в этом плане что-то изменилось?
candidat написав:А сейчас в этом плане что-то изменилось?
Вряд-ли. И, кстати, одно отделение на город - это ещё вполне неплохо. Гораздо хуже, когда их в городе нет вообще. Хотя если это город уровня Харькова, например, то, конечно странно. Но, к счастью, никто не запрещает пройти мимо.