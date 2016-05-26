Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:28

lubopytnaya написав: sens написав: вклад без пополнения и на 215 дней вклад без пополнения и на 215 дней

Ну, и нормально.

Через 215 дней как раз посевная в Агропроспирисе будет по ставкам 19,5% на полгода Ну, и нормально.Через 215 дней как раз посевная в Агропроспирисе будет по ставкам 19,5% на полгода

Вы пользуетесь услугами этого банка? Чуть больше полгода назад держал тут депозит, так задолбался с ним. Одно отделение на весь город, и хоть в центре, но все равно в какой-то глуши. Интернет-банкинга для физиков не было. Карту вроде можно было оформить, но как-то не было в ней особого смысла: бесплатное снятие только в родном банкомате, но - какая неожиданность! - банкомат всего один и он (офигеть!) находится в том же отделении. Кто это придумал, просто человек-логика. И вдобавок банкомат, кажется недоступен после 18:00. Ехать далеко, постоянно не успевал до закрытия кассы, поэтому забирал проценты только раз в 2-3 месяца.А сейчас в этом плане что-то изменилось?