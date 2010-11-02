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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 11:37

Хтось питав, чому не пишемо. Так от я не пишу, бо насилу втік звідси. При виході відняли не лише картку, а й оригінали договорів, щоб і довести свою присутність тут було важко. Виписку жодну так і не спромоглися зробити, тому певен, що проблема не лише в нашому відділенні, а взагалі в їх внутрішніх процесах, тож можуть і рецидиви статися. Стережіться!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 11:39

  kreuz написав:Хтось питав, чому не пишемо. Так от я не пишу, бо насилу втік звідси. При виході відняли не лише картку, а й оригінали договорів, щоб і довести свою присутність тут було важко. Виписку жодну так і не спромоглися зробити, тому певен, що проблема не лише в нашому відділенні, а взагалі в їх внутрішніх процесах, тож можуть і рецидиви статися. Стережіться!

Спасибі за сигнал.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 01:45

  candidat написав:Вы пользуетесь услугами этого банка?

Агропроспериса?
Услугами не пользуюсь, но акционные депозиты открываю регулярно :D
В Киеве сейчас три отделения.
Кроме главного офиса на Дегтяревской, летом открыли еще два отделения:
на Большой Васильковской 84/20 - прямо возле метро Олимпийская
и на Печерске ул.Московская 46/2 - примерно метров 250 от метро Печерская.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 11:41

  lubopytnaya написав:
  candidat написав:Вы пользуетесь услугами этого банка?

Агропроспериса?
Услугами не пользуюсь, но акционные депозиты открываю регулярно :D
В Киеве сейчас три отделения.
Кроме главного офиса на Дегтяревской, летом открыли еще два отделения:
на Большой Васильковской 84/20 - прямо возле метро Олимпийская
и на Печерске ул.Московская 46/2 - примерно метров 250 от метро Печерская.


На сайті банку у Києві тільки два відділення

м. Київ, пров. Несторівський, №6-А
Київська філія АТ «Місто Банк»
(044) 284-10-69



м. Київ, проспект Перемоги, 11
Відділення №1 Київської філії АТ «Місто Банк»
(044) 390-08-05
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 11:43

VASH, перепутали міщан з агропросперісами?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 11:47

Re: Місто Банк

Погано що додаткові відсотки по акційним депозитах тільки при вкладах від 200000 гривень, та 6000 валюти (раніше було від 3000). Ясно що ніхто у них не буде розміщувати такі вклади, з урахуванням результатів фінансової діяльності.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 11:49

  Квесторе_поверніться написав:VASH, перепутали міщан з агропросперісами?


Та мені ваші клички... Я бачу назву гілки форуму
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:10

  VASH написав:
  lubopytnaya написав:
  candidat написав:Вы пользуетесь услугами этого банка?

Агропроспериса?
Услугами не пользуюсь, но акционные депозиты открываю регулярно :D
В Киеве сейчас три отделения.
Кроме главного офиса на Дегтяревской, летом открыли еще два отделения:
на Большой Васильковской 84/20 - прямо возле метро Олимпийская
и на Печерске ул.Московская 46/2 - примерно метров 250 от метро Печерская.


На сайті банку у Києві тільки два відділення

м. Київ, пров. Несторівський, №6-А
Київська філія АТ «Місто Банк»
(044) 284-10-69



м. Київ, проспект Перемоги, 11
Відділення №1 Київської філії АТ «Місто Банк»
(044) 390-08-05

Сайті є а насправді на проспекті перемоги його немає. Хз що за порядок.
Походу в них в Києві тільки на Нестерівскому є відділення .
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:11

На проспекте Победы есть мини-отделение, в здании ЗАГСа, если стоять спиной к проспекту Победы, то боковой вход справа. Используется как касса, есть терминал для платежных карт. Не уверен, что там можно оформлять депозиты, скорее платежи, обмен валют...
AlexSV
 
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