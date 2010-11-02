Додано: П'ят 06 гру, 2019 11:37

Хтось питав, чому не пишемо. Так от я не пишу, бо насилу втік звідси. При виході відняли не лише картку, а й оригінали договорів, щоб і довести свою присутність тут було важко. Виписку жодну так і не спромоглися зробити, тому певен, що проблема не лише в нашому відділенні, а взагалі в їх внутрішніх процесах, тож можуть і рецидиви статися. Стережіться!

Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...