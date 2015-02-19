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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 гру, 2019 11:37
Хтось питав, чому не пишемо. Так от я не пишу, бо насилу втік звідси. При виході відняли не лише картку, а й оригінали договорів, щоб і довести свою присутність тут було важко. Виписку жодну так і не спромоглися зробити, тому певен, що проблема не лише в нашому відділенні, а взагалі в їх внутрішніх процесах, тож можуть і рецидиви статися. Стережіться!
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 11:39
Спасибі за сигнал.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 07 гру, 2019 01:45
Агропроспериса?
Услугами не пользуюсь, но акционные депозиты открываю регулярно
В Киеве сейчас три отделения.
Кроме главного офиса на Дегтяревской, летом открыли еще два отделения:
на Большой Васильковской 84/20 - прямо возле метро Олимпийская
и на Печерске ул.Московская 46/2 - примерно метров 250 от метро Печерская.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 07 гру, 2019 11:41
На сайті банку у Києві тільки два відділення
м. Київ, пров. Несторівський, №6-А
Київська філія АТ «Місто Банк»
(044) 284-10-69
м. Київ, проспект Перемоги, 11
Відділення №1 Київської філії АТ «Місто Банк»
(044) 390-08-05
Додано: Суб 07 гру, 2019 11:43
VASH, перепутали міщан з агропросперісами?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 гру, 2019 11:47
Re: Місто Банк
Погано що додаткові відсотки по акційним депозитах тільки при вкладах від 200000 гривень, та 6000 валюти (раніше було від 3000). Ясно що ніхто у них не буде розміщувати такі вклади, з урахуванням результатів фінансової діяльності.
Додано: Суб 07 гру, 2019 11:49
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:10
Сайті є а насправді на проспекті перемоги його немає. Хз що за порядок.
Походу в них в Києві тільки на Нестерівскому є відділення .
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:11
На проспекте Победы есть мини-отделение, в здании ЗАГСа, если стоять спиной к проспекту Победы, то боковой вход справа. Используется как касса, есть терминал для платежных карт. Не уверен, что там можно оформлять депозиты, скорее платежи, обмен валют...
Додано: Чет 09 січ, 2020 00:17
Неувязочка, однако, вышла Цитировалось сообщение о депозите на 215 дней Мисто Банка, а Агропросперис был к слову упомянут. В общем, спрашивал вас, являетесь ли клиентом/вкладчиком Мисто Банка.
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