RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:20

  AlexSV написав:На проспекте Победы есть мини-отделение, в здании ЗАГСа, если стоять спиной к проспекту Победы, то боковой вход справа. Используется как касса, есть терминал для платежных карт. Не уверен, что там можно оформлять депозиты, скорее платежи, обмен валют...

Мне удобнее было бы отделение на пр-те Победы, но чуть более года назад мне сказали в банке, что в этом отделении депозиты не оформляются. Судя по вашему описанию этого отделения, так оно и есть.
candidat
 
Повідомлень: 615
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:35

  candidat написав:В общем, спрашивал вас, являетесь ли клиентом/вкладчиком Мисто Банка.

Разумеется!
Причем, в валюте на 18 месяцев под 5,75% в конце срока.
Ну, и постоянно акционными гривневыми депозитами балуюсь, т.к. они обычно
короткие - месяцев пять, по ставке от 18+
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1230 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, kostya77, lubopytnaya і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8037, 8038, 8039
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80388 9494827
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 01:31
lubopytnaya
Міжнародний Інвестиційний Банк 1 ... 8, 9, 10
Модератор » Чет 19 лют, 2015 10:31
95 24360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 01:19
candidat
А-Банк 1 ... 1494, 1495, 1496
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14955 2069673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 00:30
Alpha1251

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80389)
09.01.2020 01:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.