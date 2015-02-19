Мне удобнее было бы отделение на пр-те Победы, но чуть более года назад мне сказали в банке, что в этом отделении депозиты не оформляются. Судя по вашему описанию этого отделения, так оно и есть.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:20
Мне удобнее было бы отделение на пр-те Победы, но чуть более года назад мне сказали в банке, что в этом отделении депозиты не оформляются. Судя по вашему описанию этого отделения, так оно и есть.
Додано: Чет 09 січ, 2020 00:35
Разумеется!
Причем, в валюте на 18 месяцев под 5,75% в конце срока.
Ну, и постоянно акционными гривневыми депозитами балуюсь, т.к. они обычно
короткие - месяцев пять, по ставке от 18+
Жадность и Отвага!
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