Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 00:20
AlexSV написав:
На проспекте Победы есть мини-отделение, в здании ЗАГСа, если стоять спиной к проспекту Победы, то боковой вход справа. Используется как касса, есть терминал для платежных карт. Не уверен, что там можно оформлять депозиты, скорее платежи, обмен валют...
Мне удобнее было бы отделение на пр-те Победы, но чуть более года назад мне сказали в банке, что в этом отделении депозиты не оформляются. Судя по вашему описанию этого отделения, так оно и есть.
candidat
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:35
candidat написав:
В общем, спрашивал вас, являетесь ли клиентом/вкладчиком Мисто Банка.
Разумеется!
Причем, в валюте на 18 месяцев под 5,75% в конце срока.
Ну, и постоянно акционными гривневыми депозитами балуюсь, т.к. они обычно
короткие - месяцев пять, по ставке от 18+
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Чет 09 січ, 2020 09:54
lubopytnaya написав: candidat написав:
В общем, спрашивал вас, являетесь ли клиентом/вкладчиком Мисто Банка.
Разумеется!
Причем, в валюте на 18 месяцев под 5,75% в конце срока.
Ну, и постоянно акционными гривневыми депозитами балуюсь, т.к. они обычно
короткие - месяцев пять, по ставке от 18+
до 16 января 2020
https://www.mistobank.com.ua/ua/consoli ... e/?block=1
Валюта вкладу Гривня
18%
*Програма лояльності по вкладам в національній валюті:
+0,5% за суму вкладу понад 200 000 грн.
Востаннє редагувалось
sens
в Чет 09 січ, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
никому не верю
sens
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Додано: Чет 09 січ, 2020 10:54
sens Термін дії акційного вкладу З 17 вересня 2019 р. по 16 січня 2020 р. (З правом дострокового припинення за необхідністю та можливістю подовження за рішенням КУАП)
greenozon
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:47
greenozon написав: sens
Термін дії
акційного вкладу
З 17 вересня 2019 р.
по 16 січня 2020
р. (З правом дострокового
припинення за необхідністю та можливістю подовження за
рішенням КУАП)
18,как и все хотели
если до средины февраля будет 18+,то и переплывем за буйки,не в первой
никому не верю
sens
Повідомлень: 11795
З нами з: 12.09.13
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Подякували: 684 раз.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:39
sens написав: greenozon написав: sens
Термін дії
акційного вкладу
З 17 вересня 2019 р.
по 16 січня 2020
р. (З правом дострокового
припинення за необхідністю та можливістю подовження за
рішенням КУАП)
18,как и все хотели
если до средины февраля будет 18+,то и переплывем за буйки,не в первой
В мутном банке чтобы переплыть буйки.. надо иметь стальные орешки...)
логан1919
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:51
логан1919 написав: sens написав: greenozon написав: sens
Термін дії
акційного вкладу
З 17 вересня 2019 р.
по 16 січня 2020
р. (З правом дострокового
припинення за необхідністю та можливістю подовження за
рішенням КУАП)
18,как и все хотели
если до средины февраля будет 18+,то и переплывем за буйки,не в первой
В мутном банке чтобы переплыть буйки.. надо иметь стальные орешки...)
В не мутном тоже...
darmet
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