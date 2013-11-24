AlexSV написав:На проспекте Победы есть мини-отделение, в здании ЗАГСа, если стоять спиной к проспекту Победы, то боковой вход справа. Используется как касса, есть терминал для платежных карт. Не уверен, что там можно оформлять депозиты, скорее платежи, обмен валют...
Мне удобнее было бы отделение на пр-те Победы, но чуть более года назад мне сказали в банке, что в этом отделении депозиты не оформляются. Судя по вашему описанию этого отделения, так оно и есть.
candidat написав:Чуть больше полгода назад держал тут депозит, так задолбался с ним. Одно отделение на весь город, и хоть в центре, но все равно в какой-то глуши. Интернет-банкинга для физиков не было. Карту вроде можно было оформить, но как-то не было в ней особого смысла: бесплатное снятие только в родном банкомате, но - какая неожиданность! - банкомат всего один и он (офигеть!) находится в том же отделении. Кто это придумал, просто человек-логика. И вдобавок банкомат, кажется недоступен после 18:00. Ехать далеко, постоянно не успевал до закрытия кассы, поэтому забирал проценты только раз в 2-3 месяца.
О, хоть бесплатное снятие в банкоматах сети Радиус сделали. Уже прогресс. В прошлую зиму еще брали комиссию. И весну тоже.
Термін дії акційного вкладу З 17 вересня 2019 р. по 16 січня 2020 р. (З правом дострокового припинення за необхідністю та можливістю подовження за рішенням КУАП)
18,как и все хотели если до средины февраля будет 18+,то и переплывем за буйки,не в первой
Сегодня последний день. Думаете, продлят? Другие даже 17% платить не хотят и снижают, а тут целых 18%. Жалко, что сейчас нет возможности воспользоваться. Вот если б он был с пополнением или, что еще лучше, продлили бы 18% до лета, было бы замечательно!