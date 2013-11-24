candidat написав:

Чуть больше полгода назад держал тут депозит, так задолбался с ним. Одно отделение на весь город, и хоть в центре, но все равно в какой-то глуши. Интернет-банкинга для физиков не было. Карту вроде можно было оформить, но как-то не было в ней особого смысла: бесплатное снятие только в родном банкомате, но - какая неожиданность! - банкомат всего один и он (офигеть!) находится в том же отделении. Кто это придумал, просто человек-логика. И вдобавок банкомат, кажется недоступен после 18:00. Ехать далеко, постоянно не успевал до закрытия кассы, поэтому забирал проценты только раз в 2-3 месяца.