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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:32

Re: Місто Банк

Останні роки були суттєво нижчі розміри акційних вкладів, за якими був передбачений бонус, так на валютні від 3000. Тільки вчора звертався у відділенні з пропозицією виступити з ініціативою перед Одесою щодо повернення до цих розмірів. Справа не в недосяжності передбачених на сьогодні розмірів, а в тому що, наприклад, якщо занести на тривалий термін 6000 евро з дуже високою вірогідністю підпадаєш під загрозу "вивалитися" за межі фонду. Крім того, вкрай незручною вважаю відсутність можливості поповнення акційних вкладів.
Відповіли - і так несуть...
VASH
 
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