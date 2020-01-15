Останні роки були суттєво нижчі розміри акційних вкладів, за якими був передбачений бонус, так на валютні від 3000. Тільки вчора звертався у відділенні з пропозицією виступити з ініціативою перед Одесою щодо повернення до цих розмірів. Справа не в недосяжності передбачених на сьогодні розмірів, а в тому що, наприклад, якщо занести на тривалий термін 6000 евро з дуже високою вірогідністю підпадаєш під загрозу "вивалитися" за межі фонду. Крім того, вкрай незручною вважаю відсутність можливості поповнення акційних вкладів.
Відповіли - і так несуть...