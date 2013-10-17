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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:32
Останні роки були суттєво нижчі розміри акційних вкладів, за якими був передбачений бонус, так на валютні від 3000. Тільки вчора звертався у відділенні з пропозицією виступити з ініціативою перед Одесою щодо повернення до цих розмірів. Справа не в недосяжності передбачених на сьогодні розмірів, а в тому що, наприклад, якщо занести на тривалий термін 6000 евро з дуже високою вірогідністю підпадаєш під загрозу "вивалитися" за межі фонду. Крім того, вкрай незручною вважаю відсутність можливості поповнення акційних вкладів.
Відповіли - і так несуть...
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VASH
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:56
P.S.
Негативна ситуація посилюється тим фактором що, як правило, більшість потенційних учасників акцій вже мають багаторічний досвід співпраці з банком. Відповідно більш-менш оцінюють потенційні значні загрози та вже мають діючи депозити у банку. Тобто, вважаю за доцільне допускати до акційних продуктів вкладників, загальна сума вкладів яких перевищує 200000 грн чи 6000 доларів/євро. У протилежному випадку зазначені вкладники не мають потенційної можливості приймати участь у акціях.
Крім того, раніш існували пільгові умови при перерозміщенні вкладів - що скасовано.
Добре розумію що викладене лише бачення певної кількості форумчан.
Сьогодні спілкувався з начальником управління одного з великих банків. На моє запитання чому рівень фахівців банку суттєво поступається рівню нашого форуму, отримав (цілком серйозну) відповідь "ТАК ТАМ ЖЕ ФАХІВЦІ, А У НАС...". Питання???
Так якщо "профани та без толкові" є першими особами держави, то нащо читати буквар їм.
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VASH
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Додано: Чет 16 січ, 2020 18:26
VASH
відповідь дуже проста - кон'юнктура ринку (банківського).
Толкові працівники - дорогі! зазвичай вони навчаються, набивають руку, експертизу, виростають і, - летять далі де краща зарплатня.
Все просто і банально..
А щоб ви робити на місці начальника відділення, де є фіксований бюджет на ресурс і плани КПІ?
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