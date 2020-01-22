Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:17

greenozon написав: VASH



відповідь дуже проста - кон'юнктура ринку (банківського).

Толкові працівники - дорогі! зазвичай вони навчаються, набивають руку, експертизу, виростають і, - летять далі де краща зарплатня.



Все просто і банально..



А щоб ви робити на місці начальника відділення, де є фіксований бюджет на ресурс і плани КПІ? відповідь дуже проста - кон'юнктура ринку (банківського).Толкові працівники - дорогі! зазвичай вони навчаються, набивають руку, експертизу, виростають і, - летять далі де краща зарплатня.Все просто і банально..А щоб ви робити на місці начальника відділення, де є фіксований бюджет на ресурс і плани КПІ?

Та це все вочевидь, у свій час (після звільнення) була потреба адаптування до нового життя - то проробив майже 4 роки у центральному апараті Промінвестбанку (далеко не на останній посаді). Мене вкрай дивує інше, ми персонально вирішували питання у дуже широкому діапазоні та найкоротші терміни, наприклад, на сотні мільйонів на одне закуплення (від технічного завдання, організації та проведення тендеру, забезпечення оплати, прийняття та розгортання замовленого, забезпечення його подальшого функціонування,тощо). Відповідальність дуже висока, а завдання дуже різні та не передбачені. Тому мене бісить коли "фахівець" банку при виконанні абсолютно рутинного завдання має такі проблеми (хоча, на жаль, це наші проблеми).Одне з основних спогадів тих часів: був касовий власний розрив попросив на 2 тижня у друга кілька сотень тисяч, каже любу суму, але за умов віддати 500 грн купюрами (проблеми зі зберіганням). Так от, прихожу до відповідного приміщення центрального апарату банку, до якого мали доступ пару десятків людей. Повна безлюдність, гроші реально перевозять на великих повних тачках. Прошу поміняти запаяні упаковки 200 грн купюр (Ощадбанку) на 500 грн, відповідь "ми таких послуг не надаємо", звернення до керівника - теж. Хоча до того ми спільно вирішували цілий ряд серйозних завдань. Все розумію, але у цьому дуже багато від банку. НЕ ПОЗИЧИТИ,А ЗМІНЯТИ! Мій попередній досвід життя був зовсім інший, система свій-чужий робила без збою. Близькі було і ряд інших ситуацій.Чи як колишні, досить поважні полковники (там менше не було) здебільшого Генерального штабу ЗСУ особисто перекривали вул. Софіївська для заїзду перших осіб банку - екс-ФСБшніків Башкірова та Петрова. Окремий ліфт у них, переміщення в межах банку (глибоко контрольована територія) тільки з охороною...П.С. Убедительно прошу форумчанина Александра (как фанатичного сторонника покойного банка) не напрягаться.