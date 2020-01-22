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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:00

  Solar_simfi написав:Давно вже час вивести з ринку цю ригівську сміттярку

КАжіть за шо?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Solar_simfi написав:Давно вже час вивести з ринку цю ригівську сміттярку

КАжіть за шо?

За постійне порушення нормативів Н2, Н7, Н9 - це перше. Ригам в особі Фурсіна та Льовочкіної/на в принципі не місце в українському бізнес-середовищі - це друге.
В принципі, можете важати, що в мене з ригами особиста вендетта, якщо хочете. "Такую личную неприязнь испытываю...кушать не могу!" (с) :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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