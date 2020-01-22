КАжіть за шо?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:00
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:17
За постійне порушення нормативів Н2, Н7, Н9 - це перше. Ригам в особі Фурсіна та Льовочкіної/на в принципі не місце в українському бізнес-середовищі - це друге.
В принципі, можете важати, що в мене з ригами особиста вендетта, якщо хочете. "Такую личную неприязнь испытываю...кушать не могу!" (с)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, Hella, lel, lubopytnaya, Solar_simfi і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|