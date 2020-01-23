КАжіть за шо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:00
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:17
За постійне порушення нормативів Н2, Н7, Н9 - це перше. Ригам в особі Фурсіна та Льовочкіної/на в принципі не місце в українському бізнес-середовищі - це друге.
В принципі, можете важати, що в мене з ригами особиста вендетта, якщо хочете. "Такую личную неприязнь испытываю...кушать не могу!" (с)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:25
Re: Місто Банк
За нормативи НБУ вже в них мабуть взяв план по приведенню їх до норми...
нам лишається тільки спостерігати як все буде розвиватись.
Якщо Н7 і Н9 порушують значить вже багато що вивели на своїх.
А в Н2, якщо не схемити, слід своїх грошенят донести...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:00
Можна ще за відсутність інтернет-банкінгу та навіть служби підтримки клієнтів. Взагалі це вже узаконити треба, щоб таким банкам навіть ліцензії не видавали чи не продовжували, бо вкрадуть, а взнаєш про те аж наприкінці строку депозиту...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:46
все таки капец банку
сейчас в течение трех месяцев должны выплачивать до 200 тыс грн?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:13
Re: Місто Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:14
Re: Місто Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:18
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:28
мне то как раз не хочется, валютный вклад в банке..
слухи
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:31
Re: Місто Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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