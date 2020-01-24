коли ВА
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:48
коли ВА
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:58
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:00
Та по текущему курсу пока нет
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