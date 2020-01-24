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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:48

  emeta написав:все таки капец банку
сейчас в течение трех месяцев должны выплачивать до 200 тыс грн?

коли ВА :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:58

  greenozon написав:
  emeta написав:все таки капец банку
сейчас в течение трех месяцев должны выплачивать до 200 тыс грн?

коли ВА :)

та вже роки три як вводять, ніяк не введуть :D
deneg net
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  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:валютный вклад в банке

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Та по текущему курсу пока нет
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emeta
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