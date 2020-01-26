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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:48
emeta написав:
все таки капец банку
сейчас в течение трех месяцев должны выплачивать до 200 тыс грн?
коли ВА
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greenozon
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:58
greenozon написав: emeta написав:
все таки капец банку
сейчас в течение трех месяцев должны выплачивать до 200 тыс грн?
коли ВА
та вже роки три як вводять, ніяк не введуть
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deneg net
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:00
Квесторе_поверніться написав: emeta написав:
валютный вклад в банке
Більше Фонду?
Та по текущему курсу пока нет
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Пон 27 січ, 2020 09:12
emeta написав:
мне то как раз не хочется, валютный вклад в банке..
Под 5,75%?
У меня тоже
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 27 січ, 2020 09:58
Раздумываю сейчас над размещением акционного валютного депозита, но, похоже, какие-то сомнительные перспективы у банка...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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