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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:48

  emeta написав:все таки капец банку
сейчас в течение трех месяцев должны выплачивать до 200 тыс грн?

коли ВА :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:58

  greenozon написав:
  emeta написав:все таки капец банку
сейчас в течение трех месяцев должны выплачивать до 200 тыс грн?

коли ВА :)

та вже роки три як вводять, ніяк не введуть :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:00

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:валютный вклад в банке

Більше Фонду?


Та по текущему курсу пока нет
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:12

  emeta написав:мне то как раз не хочется, валютный вклад в банке..

Под 5,75%?
У меня тоже :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:58

Re: Місто Банк

Раздумываю сейчас над размещением акционного валютного депозита, но, похоже, какие-то сомнительные перспективы у банка...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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