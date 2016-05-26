коли ВА
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:48
коли ВА
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:58
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:00
Та по текущему курсу пока нет
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:12
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:58
Re: Місто Банк
Раздумываю сейчас над размещением акционного валютного депозита, но, похоже, какие-то сомнительные перспективы у банка...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:25
Сомнения прочь в пределах Фонда
никому не верю
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:15
Re: Місто Банк
Заходил в отделение вчера и сегодня. На оформление депозитов даже очереди небольшие были. За то время, что я там был не было ни одного посетителя по другим вопросам. И, что интересно, в очереди были только мужчины в возрасте от 60. Какое-то странное впечатление сложилось от посещения...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:17
Краще в Мій банк.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:23
Re: Місто Банк
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:29
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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