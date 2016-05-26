Додано: Сер 29 січ, 2020 13:15

Заходил в отделение вчера и сегодня. На оформление депозитов даже очереди небольшие были. За то время, что я там был не было ни одного посетителя по другим вопросам. И, что интересно, в очереди были только мужчины в возрасте от 60. Какое-то странное впечатление сложилось от посещения...