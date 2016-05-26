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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:34

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мій банк

Это какой?

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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:42

Re: Місто Банк

А что там интересного? По долларам 2,75% против 5,4%, но, конечно, гораздо более безопасно. И то 2,75%, если от 20к.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:45

  ingtrans написав:А что там интересного? По долларам 2,75% против 5,4%, но, конечно, гораздо более безопасно.

До міщан більше ж 5000 не занесете...в Мій банк можна набагато більше шоб по дрібних банках не бігати.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:48

Re: Місто Банк

  Квесторе_поверніться написав:До міщан більше ж 5000 не занесете

Думаете $ перевалит за 33 за 7 месяцев?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:51

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:До міщан більше ж 5000 не занесете

Думаете $ перевалит за 33 за 7 месяцев?

Страхуюсь на 40 за американця...може світова криза присунутись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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