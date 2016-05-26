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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:34
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:42
Re: Місто Банк
А что там интересного? По долларам 2,75% против 5,4%, но, конечно, гораздо более безопасно. И то 2,75%, если от 20к.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:45
До міщан більше ж 5000 не занесете...в Мій банк можна набагато більше шоб по дрібних банках не бігати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:48
Re: Місто Банк
Думаете $ перевалит за 33 за 7 месяцев?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:51
Страхуюсь на 40 за американця...може світова криза присунутись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:03
в ощАд теж не рекомендується більше фонду нести
є законопроект про вхід в фонд влітку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:10
так у них других вопросов и не бывает - нет вкусных преложениях в других направлениях.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 19:22
Причём если ощад сразу сделает взносы в ФГВФО полностью - то в него нужно будет вводить ВА
Вроде как Ощад будет делать взносы постепенно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:05
бандитка вєщаєт про ощадінку і фонд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:44
Re: Місто Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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