deneg net написав: Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
бандитка
Докази в студію.
Я какие доказы вам надо?
Решение суда? Так его не будет никогда, потому что суд у нас продажный и коррумпированный.
Уголовное дело? Так сколько уже дел завели, и что? А ничего. Быстренько его сольют продажные прокуроры и безграмотные следователи. Максимум - это передача в суд, а там - см. выше
Народная молва? Так она и так есть. И доказы этому - прозвище которое написал greenozon
Це засоби масової інформації створили такий імідж Катерині.
Колись вуйцьо Бєня її прослухав і, тому що вона проводила всю технічну роботу по приватизації Привата, почав кошмарити через своїх прислужників.
Вихлопу з того ніякого не було.
Зараз через депутата Дубинського кошмарить НБУ шоб порішати з Приватом.
Олігархи ...найбільша біда Неньки України...ну і війна.