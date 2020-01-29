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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:31
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
бандитка
Докази в студію.
Я какие доказы вам надо?
Решение суда? Так его не будет никогда, потому что суд у нас продажный и коррумпированный.
Уголовное дело? Так сколько уже дел завели, и что? А ничего. Быстренько его сольют продажные прокуроры и безграмотные следователи. Максимум - это передача в суд, а там - см. выше
Народная молва? Так она и так есть. И доказы этому - прозвище которое написал greenozon
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deneg net
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Додано: Чет 30 січ, 2020 10:44
deneg net написав: Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
бандитка
Докази в студію.
Я какие доказы вам надо?
Решение суда? Так его не будет никогда, потому что суд у нас продажный и коррумпированный.
Уголовное дело? Так сколько уже дел завели, и что? А ничего. Быстренько его сольют продажные прокуроры и безграмотные следователи. Максимум - это передача в суд, а там - см. выше
Народная молва? Так она и так есть. И доказы этому - прозвище которое написал greenozon
Це засоби масової інформації створили такий імідж Катерині.
Колись вуйцьо Бєня її прослухав і, тому що вона проводила всю технічну роботу по приватизації Привата, почав кошмарити через своїх прислужників.
Вихлопу з того ніякого не було.
Зараз через депутата Дубинського кошмарить НБУ шоб порішати з Приватом.
Олігархи ...найбільша біда Неньки України...ну і війна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:20
Вкладчик1234 написав:
Причём если ощад сразу сделает взносы в ФГВФО полностью - то в него нужно будет вводить ВА
Вроде как Ощад будет делать взносы постепенно
А при чем тут банк Мисто?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:21
lubopytnaya, именно к этому банку не при чём. Просто ответил на пост выше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:32
Вкладчик1234 написав:lubopytnaya,
именно к этому банку не при чём. Просто ответил на пост выше
Вы так не пугайте!
Учитывая репутацию Миста и увидев слово "Фонд", я подумала о плохом
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:40
lubopytnaya
От і не знаю, як на мене то я досить спокійно сприймаю ці постійні "вброси" щодо Місто банку. Вважаю що їх розповсюджують, перед усім, ті хто особисто розмірковував, але так і не наважився війти до банку. Вже багато років є його вкладником у валюті (у межах фонду), практично за максимальними ставками на ринку. Так що у разі настання часу "Ч" готов перечекати до повернення з Фонду, благо банк невеликий. Вже викладав свою думку (у тому числі й співробітникам відділення м. Київ), що за акційними вкладами доцільно знизити розмір вкладів за якими передбачено бонус. Так сума 6000 євро якось напрягає. Раніше було від 3000 у валюті. Крім того, вважаю за доцільне наявність бонусу при перерозміщенні вкладу.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:45
Квесторе_поверніться написав:
Олігархи ...найбільша біда Неньки України...ну і війна.
Все кто занимает должности, а особенно большие должности - воры и преступники.
И это даже не их вина, а наша.
Это мы их приучили брать на лапу, это мы пытаемся порешать, а не действовать по-закону...
И олигархам мы дали возможность грабить.
И войне прийти в наш дом позволили мы.
Поэтому главная проблема Украины - это её народ. Вот когда мы ВСЕ будем относиться к стране, как жители развитых стран, тогда и будет здесь богатство.
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deneg net
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:48
deneg net написав: Квесторе_поверніться написав:
Олігархи ...найбільша біда Неньки України...ну і війна.
Все кто занимает должности, а особенно большие должности - воры и преступники.
И это даже не их вина, а наша.
Это мы их приучили брать на лапу, это мы пытаемся порешать, а не действовать по-закону...
И олигархам мы дали возможность грабить.
И войне прийти в наш дом позволили мы.
Поэтому главная проблема Украины - это её народ. Вот когда мы ВСЕ будем относиться к стране, как жители развитых стран, тогда и будет здесь богатство.
Багато в чому погоджуся з Вами...сам грішний.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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