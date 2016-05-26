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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:06
Re: Місто Банк
И онлайн банк без Java Plugin 7 не работает.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:39
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:25
Re: Місто Банк
Нічого, такий собі райфайзен-аваль у мініатюрі - шлак .
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:29
уважаемый, вы точно с Украины? В наших краях, пьяный чел на дорогом внедорожнике на пешеходном переходе сбивает насмерть человека. Есть записи регистратора с другого авто, есть свидетели, есть заключение экспертизы о 2,58 промиле в крови.. Дело мурыжат почти 3 года... Его даже и не арестовывали..
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:23
Тривожна інфо
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:19
Квесторе_поверніться
Тревожная информация только в том, что очередной мусорный ресурс заливает вбросами инет.
А почему не пишут, что мій банк и бегемот нарушают норматив Л13? При норме не более 5%, у них 181% и 233% соответственно. Пора вводить ВА
Также нормативы нарушают: православные, индустриалы, банк рината, белочка, пибка, мега...
На их фоне мисто ещё очень достойно выглядит, с минимальными нарушениями.
Додано: Суб 15 лют, 2020 14:04
Як рефінанс будуть віддавати при мінусовому фінрезу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 15 лют, 2020 16:29
Re: Місто Банк
внатурі! ВА в пишнубанк!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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