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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:06

Re: Місто Банк

И онлайн банк без Java Plugin 7 не работает.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:39

  ukrprom2014 написав:И онлайн банк без Java Plugin 7 не работает.

Шо там дають в їх онлайн банку?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:25

Re: Місто Банк

  Квесторе_поверніться написав:Шо там дають в їх онлайн банку?

Нічого, такий собі райфайзен-аваль у мініатюрі - шлак .
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:29

  VASH написав:
  deneg net написав:
  Квесторе_поверніться написав:Олігархи ...найбільша біда Неньки України...ну і війна. :(

Все кто занимает должности, а особенно большие должности - воры и преступники.

Досить люмпенський підхід, з таким підходом грошей не буде точно!
уважаемый, вы точно с Украины? В наших краях, пьяный чел на дорогом внедорожнике на пешеходном переходе сбивает насмерть человека. Есть записи регистратора с другого авто, есть свидетели, есть заключение экспертизы о 2,58 промиле в крови.. Дело мурыжат почти 3 года... Его даже и не арестовывали..
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:23

Тривожна інфо :(
http://finbalance.com.ua/news/nbu-bank-fursina---diniy-u-yakoho-protsentni-vitrati-torik-perevishchili-protsentni-dokhodi
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:19

Квесторе_поверніться
Тревожная информация только в том, что очередной мусорный ресурс заливает вбросами инет.
А почему не пишут, что мій банк и бегемот нарушают норматив Л13? При норме не более 5%, у них 181% и 233% соответственно. Пора вводить ВА :wink:
Также нормативы нарушают: православные, индустриалы, банк рината, белочка, пибка, мега...
На их фоне мисто ещё очень достойно выглядит, с минимальными нарушениями.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:04

  deneg net написав:Квесторе_поверніться
Тревожная информация только в том, что очередной мусорный ресурс заливает вбросами инет.
А почему не пишут, что мій банк и бегемот нарушают норматив Л13? При норме не более 5%, у них 181% и 233% соответственно. Пора вводить ВА :wink:
Также нормативы нарушают: православные, индустриалы, банк рината, белочка, пибка, мега...
На их фоне мисто ещё очень достойно выглядит, с минимальными нарушениями.

Як рефінанс будуть віддавати при мінусовому фінрезу? :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:29

Re: Місто Банк

  deneg net написав:А почему не пишут, что мій банк и бегемот нарушают норматив Л13?


внатурі! ВА в пишнубанк!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:22

deneg net, точно финбаланс говноресурс? У порівнянні з чим? З вашою думкою про необхідність захисту цієї ригівської помийки, за якою Фонд плаче-ридає?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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