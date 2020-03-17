candidat
Кручу верчу- обмануть хочу ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2020 08:46
candidat
Кручу верчу- обмануть хочу ...
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Додано: Пон 02 бер, 2020 13:42
Закінчився депозит
Як думаєте протримається ця банка ще рік? Закінчився депо, (менше фонду) чи краще забрати поки дають?
Додано: Пон 02 бер, 2020 14:22
Housane
менше фонду - взагалі нема чого переживати
банк ж член фонду?
зараз виплати автоматизовані і займають максимум пару тижнів
+50грн !
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Додано: Пон 02 бер, 2020 19:23
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:09
Re: Місто Банк
В 2015м знаю наверняка он был первым кандидатом на ВА.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 10:52
Но ВА выбрала другого кандидата
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:03
Хто гнав на місцян?
У той час коли інші банки не видають валюту, чи видають с обмеженнями, Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою, і навіть не став вигадувади якісь казки про самольот з америки чи вірус.
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:46
Байка, яку придумали в НБУ, розвінчана.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 06:26
Коронавирус и легенды от Енб.у. начались в Пивденном,подхватили Альфа,ну а теперь закрытие границы-денежных потоков это как удар молотком по хрупким глиняным ножками.
никому не верю
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