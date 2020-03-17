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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
5
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 08:46

candidat
Кручу верчу- обмануть хочу ...
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 13:42

Закінчився депозит

Як думаєте протримається ця банка ще рік? Закінчився депо, (менше фонду) чи краще забрати поки дають?
Housane
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 14:22

Housane

менше фонду - взагалі нема чого переживати
банк ж член фонду?
зараз виплати автоматизовані і займають максимум пару тижнів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:23

  Housane написав:Як думаєте протримається ця банка ще рік? Закінчився депо, (менше фонду) чи краще забрати поки дають?

Ой, с 2009 года каждый день читаю шо Мисту фсё.
И все эти годы держу там депо, и все эти годы исправно получаю %%
Главное не держать больше хфонда и спите спокойно :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:09

Re: Місто Банк

  deneg net написав:с 2009 года каждый день читаю шо Мисту фсё.

В 2015м знаю наверняка он был первым кандидатом на ВА.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 10:52

  ukrprom2014 написав:
  deneg net написав:с 2009 года каждый день читаю шо Мисту фсё.

В 2015м знаю наверняка он был первым кандидатом на ВА.

Но ВА выбрала другого кандидата :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:03

Хто гнав на місцян?
У той час коли інші банки не видають валюту, чи видають с обмеженнями, Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою, і навіть не став вигадувади якісь казки про самольот з америки чи вірус.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:46

  deneg net написав:Хто гнав на місцян?
У той час коли інші банки не видають валюту, чи видають с обмеженнями, Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою, і навіть не став вигадувади якісь казки про самольот з америки чи вірус.

Байка, яку придумали в НБУ, розвінчана.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 06:26

  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:Хто гнав на місцян?
У той час коли інші банки не видають валюту, чи видають с обмеженнями, Місто шикарно сьогодні відлистав мені закінчившийся валютний депозит с кругленькою сумою, і навіть не став вигадувади якісь казки про самольот з америки чи вірус.

Байка, яку придумали в НБУ, розвінчана.

Коронавирус и легенды от Енб.у. начались в Пивденном,подхватили Альфа,ну а теперь закрытие границы-денежных потоков это как удар молотком по хрупким глиняным ножками.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:08

Re: Місто Банк

  deneg net написав:Місто шикарно сьогодні

Заманивают беглецов из Аллы.
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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